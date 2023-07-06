أول تعليق من أمين الأمم المتحدة على العدوان الإسرائيلي في جنين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة ضد فلسطين.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال جوتيريش، “من الواضح أن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة في هذه العملية ضد فلسطين".

وفي وقت سابق، أعلنت بلدية جنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وإلحاق الدمار بالمنشآت العامة.

وحصرت وزارة الأشغال الفلسطينية بشكل أولي الأضرار، حيث وثقت قيامها بتدمير 300 منزل بشكل كلي، وحوالي 500 منزل بشكل جزئي.

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن العملية العسكرية في جنين أسفرت عن اعتقال نحو 300 شخص وكانت الأكبر منذ عقدين.

وأوضح نتنياهو أن عملية جنين مثلت تغييرا في قدرات وسياسة إسرائيل، مؤكدا أن العملية العسكرية ثبتت أننا لن نعتمد على رد الفعل بل بالمبادرة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.