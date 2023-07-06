حبس شخصين سرقا شقة بمنطقة الساحل

قررت نيابة الساحل، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة بعض المتعلقات ومبالغ مالية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "كسر الباب"

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبلغ مالى) عقب قيامهما بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط جهاز (لاب توب) بمسكن أحدهما وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع .