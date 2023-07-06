ذهب وفلوس .. حبس شخصين سرقا شقة بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - جهاز لاب توب - إكسسوارات - ساعة يد - دراجة هوائية – تابلت، من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 3 أقفال مصطنعة ومجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وجاكوش عقب قيامهما بسرقة مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - جهاز لاب توب - إكسسوارات - ساعة يد - دراجة هوائية – تابلت) من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" وتم بإرشادهما ضبط ( 3 جهاز لاب توب - تابلت – 6 كاميرات ديجيتال - مجموعة من الأنتيكات - ساعات يد مختلفة الأنواع- إكسسوارات - هاتف محمول - دراجة هوائية) وقررا قيامهما بالتصرف فى المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهما "سيئة النية" تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية ، وبمواجهتها أيدت ما سبق.