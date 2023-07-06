عضو قومي المرأة: نسبة العنصر النسائي في المحليات رقم لا يستهان به

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدستور المصري حمل حوالي 22 مادة تتحدث عن المرأة، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير بالمرأة المصرية منذ عام 2014، لافتة إلى أن تواجد المرأة في المجالس النيابية والمجالس المحلية أمر كبير جدا، إذ أن نسبة تواجد المرأة بنسبة 25% في المحليات رقم لا يُستهان به على الإطلاق.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي في كل خطاباته يتحدث عن حقوق المرأة ومشاركتها في المجتمع، وأنها شريك فعال في التنمية الحقيقية على الأرض.

لافتة أن المرأة متواجدة في كل منطقة في الدولة المصرية، إذ أنها تتواجد في المحافظين، وفي الحكومة المصرية، وفي مجلس النواب، وفي مجلس الشورى، فضلا عن مستشار رئيس الجمهورية للدفاع والأمن القومي، تواجد المرأة في هذه المناصب تؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمرأة المصرية.

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية كان لها دور كبير في ثورة 30 يونيو، والتي ناضلت فيها المرأة ضد من يربطون اسمهم بالدين، والدين منهم بريء، موضحة أن هذه الجماعة كانت قادرة على أن تعيد مصر للوراء 200 عام.



وأردفت، أنه يوجد العديد من التحديات التي تواجه المرأة المصرية، ولكن يوجد تقدم واضح في مسيرة المرأة في الفترة الحالية، مشددة على أن المرأة تحصل على حقوق في عهد الرئيس السيسي لم ترها منذ 100 عام، وهي تعيش في العصر الذهبي حاليا.