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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة : رفع 80 طن مخلفات بلدية في قرى أبو النمرس

صدى البلد

 

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الشكاوى البيئية للمواطنين وسرعة إزالة أسبابها، قامت لجنة من إدارة المخلفات بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بمعاينة الشكوى الواردة حول تراكم المخلفات بقرى المنوات مركز أبو النمرس الجيزة.

وعلى الفور تم التنسيق بين فرع القاهرة ومحافظة الجيزة والدكتور رأفت عبد الرحيم فاضل رئيس الوحدة المحلية لقرية المنوات للوقوف على صحة الشكوى ، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع ما يعادل ٨٠ طن من المخلفات البلدية، كما تم التنسيق بين الوحدة المحلية وادارة الري بمركز مدينة أبو النمرس وذلك لتطهير الترعة من المخلفات.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على سرعة الاستجابة والتنسيق المستمر مع وزارة البيئة لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين ، هذا وتتابع أجهزة وزارة البيئة باستمرار التأكد من إزالة أسباب  للحد من المشكلات البيئية، وتشجيع المواطنين على التواصل الدائم والتعاون مع الوزارة في رصد المشكلات البيئية والتعاون لحلها.

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