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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: فيتنام تطرح نفسها كلاعب أساسي في الاقتصاد العالمي

الاقتصاد
الاقتصاد

قال شادي مشقوق المحلل السياسي والاقتصادي، إن فيتنام تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية، رغم تحقيقها أرباحا بقيمة 22 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر الخمس الأولى من 2023. 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قيتنام تسعى لتطوير سياساتها حتى تكون هذه الأرقام في تزايد في السنوات القادمة.

ولفت إلى أن فيتنام حتى الآن تعتمد بجزء كبير اقتصاديا على الاستيراد من الدول الآسيوية، بخاصة من الصين وكوريا الجنوبية والهند، والتي تشكل الأساس في مجال التصنيع العلمي، فمهما كانت أرقام الاستثمار كبيرة فلديها تكاليف أكبر من المتوقع.

وأوضح أن التوجه حاليا لدى فيتنام هو تخفيض التكاليف، وتصنيع بنية تحتية واستقطاب عقود مواد خام، وقتها ستكون لها حصة أكبر من السوق، واستفادتها أكبر، بخاصة أنها تحاول أن تكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي.


 

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