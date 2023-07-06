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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إنجازات كبيرة في ساحة المعركة.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة “إيه بي سي” الأمريكية، إنه  “من السابق لأوانه الحديث عن نجاحات كبيرة في ساحة المعركة.. لا يزال هناك وقت”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي، إن كييف كانت تأمل في شن هجومها العسكري على روسيا في وقت أقرب بكثير، لكنها تعثرت بسبب نقص الأسلحة التي يزودها الغرب.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اعترف زيلينسكي بأن الهجوم المضاد لأوكرانيا، الذي استمر لمدة شهر تقريبًا، قد “تباطأ” بسبب الدفاعات الروسية القوية.

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وأشار زيلينسكي إلى أنه أبلغ الزعماء الأوروبيين أن أوكرانيا ترغب في بدء حملتها “في وقت أبكر بكثير”، لكنها بحاجة إلى “كل الأسلحة والمواد اللازمة لذلك”.

وقال إنه “في بعض المناطق، لا تستطيع قوات كييف حتى التفكير في بدء الهجمات لأنها لا تمتلك 'الأسلحة ذات الصلة”.

زيلينسكي أوكرانيا الرئيس الأوكراني كييف

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