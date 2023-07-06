"حياة كريمة": 21 ألف مستفيد بخدمات القوافل الطبية خلال يونيو 2023

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، مجهودات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال شهر يونيو 2023 في المجال الطبي، على مستوى الجمهورية.



وبلغ عدد القوافل الطبية للمبادرة خلال شهر يونيو الماضي 36 قافلة، استهدفت 7 محافظات، وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية 21 ألفًا و337 مواطنًا.

وتشمل القوافل التخصصات الطبية "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

كما أطلقت 5 قوافل بيطرية عالجت 10 آلاف و196 حالة خلال نفس الشهر، حيث تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية، لتقديم الخدمات المجانية للأهالي في المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات، للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي، خاصة في القرى والمحافظات النائية والتي تعاني نقص الخدمات.



