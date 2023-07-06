حكم مقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع".. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء حكم مقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع

وقالت الإفتاء إن المقولة المذكورة هي مَثَلٌ سائر على ألسنة المصريين يعبر عن القيم الحضارية العملية المترجمة للأوامر الشرعية التي تُلزم المسلم بترتيب أولوياته وفق مقتضى الحكمة؛ وهي تفيد بظاهرها أنه لا صدقة إلا بعد الكفاية، بمعنى أنَّ بناء الإنسان مقدمٌ على البنيان، وأن المرء مطالب بالإنفاق في مصارف الخير المتعددة من إعمار المساجد ورعاية الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من وجوه الخير، كلٌّ بحسب حالته وقدرته المالية، وعليه أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول أوَّلًا، فإذا تبقَّى معه شيء بعد ذلك؛ فيحسن له إخراجه في تلك المصارف على نحو من الاعتدال والوسطية في الإخراج والإنفاق.

تحصين نبوي لمن أصيب بالعين

فيما بين الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العالم الأزهري تحصينا نبويا وذلك في تعليقه على حديث إصابة سهل بن حنيف بالعين، حيث في الحديث الشريف ما يدل على حقيقة الإصابة بالعين، وقد ورد في رواية الحاكم أن عامر بن ربيعة قال (فأصبته بعيني) مما يدل على أنه بمجرد أن نظر إليه بإعجاب ولم يبرك أصيب سهل بالعين في الحال لدرجة أنه لم يستطع أن يخرج من الماء .

وحين حضر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟

وهذا يفيد حقية الإصابة بالعين التي ينكرها بعض من يدعون العلم .

وتابع: دل القرآن الكريم على حقية الإصابة بالعين في سورة يوسف : حكى القرآن قول يعقوب لبنيه ( وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون)، قال ابن كثير قال ابن عباس وغيره : خشي عليهم العين وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه . انظر تفسير ابن كثير ج 2 ص 484

وقد دلت السنة الصحيحة على حقية الإصابة بالعين في كثير من الأحاديث ومن ذلك ما يلي :

1- عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا ). صحيح مسلم كتاب السلام باب الطب والمرضى والرقى ج 5 ص 32 .

2- عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن العين لتولع بالرجل حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه ) رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات انظر مجمع الزوائد ج 5 ص 109 وانظر الفتح الرباني ج 17 ص 189 .

ومعنى الحديث: أن العين تعلق وتغري بالرجل وتتمكن منه حتى يصعد حالقا وهو الجبل العالي ثم يسقط منه .