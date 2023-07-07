١١ يوليو .. فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الصيفي بآداب القاهرة

كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الجدول الزمنى و قواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي لبرامج الساعات المعتمدة .
وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، انه يومى ١١و ١٢ يوليو سيتم فتح باب تسجيل المقررات لجميع الطلاب من خلال صفحتهم الشخصية على النظام الالكتروني ، وبداية من الخميس الموافق ١٣ يوليو تقديم طلبات إضافة مادة للطلاب الذين تم حذف مادة لم يكتمل عددها وكانوا قد سجلوا بها .
كما أوضحت عميدة الكلية ، أن طلاب الفرقة الرابعة الذين يتوقف تخرجهم على إضافة مقرر ثالث يتم التقدم من خلال ايقونة طلبات خاصة على صفحاتهم الشخصية
و أكدت على أن الدراسة خلال الفصل الدراسى الصيفى ستبدأ يوم السبت ١٥ يوليو ، على أن تعقد الامتحانات الخاصة بهم أول شهر سبتمبر القادم .
قواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي
١- الحد الأقصى للتسجيل عدد مقررين دراسيين فقط
٢- لا يسمح نهائيا بالحذف أول الاضافة فى الفصل الدراسى الصيفى بعد انتهاء موعد التسجيل
٣- طلاب المستوى الرابع
- يسمح لهم بتسجيل مقرر إضافة اذا كان تخرجهم يتوقف على هذا المقرر
- يسمح لهم بتسجيل مقررات بنظام ال self-study اذا كان هذا من شأنه أن يساعدهم على التخرج فى هذا الفصل
- يتم تقديم طلب ال self-study من الاحد ١٦ يوليو حتى الاربعاء ١٩ يوليو