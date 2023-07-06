الدولار الأمريكي يسجل تراجعا كبيرا مقابل 6 عملات رئيسية

أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، اليوم الخميس، بانخفاض الدولار الأمريكي، في ختام التعاملات اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20٪ إلى 103.1636 في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق، قال مسؤول هندي كبير، إن الصين وروسيا والأعضاء الآخرين في مجموعة “دول بريكس” لا يعملون على إنشاء بديل لـ الدولار الأمريكي.

وحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، قال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، إن مجموعة بريكس المكونة من خمسة أعضاء، والتي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لا تخطط حاليًا لتطوير بديل للدولار الأمريكي للتجارة والاستثمارات.

وقال: “فيما يتعلق بما سنناقشه في اجتماع بريكس، سيتعين علينا أن نرى لأن هناك العديد من القضايا الأخرى، لكن لا توجد فكرة عن عملة البريكس”.

وأضاف وزير الخارجية الهندي أن “العملات ستبقى قضية وطنية لفترة طويلة قادمة”.