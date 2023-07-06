نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، صورة لبرج الشعلة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق حسن على الصورة قائلا : برج الشعلة في قطر يتزين بصورة حمدي فتحي بعد انضمامه لنادي الوكرة القطري 🇪🇬

ووجه حمدي فتحي، نجم الأهلي، رسالة جديدة بعد تعاقده رسميا مع نادي الوكرة القطري.

وكتب عبر انستجرام : تحد جديد بطموح جديد مع ناد عريق نادي الوكرة القطري و في بلدي الثاني دولة قطر، أسأل الله التوفيق في مشواري فيما هو قادم. شكر خاص لجميع المسؤولين في نادي الوكرة على المجهود والاحترافية و الرقي في التعامل وباذن الله أكون على قدر المسؤولية @alwakrah_sc

وأعلن نادي الوكرة القطري، اليوم الخميس، عن تعاقده مع حمدي فتحي قادمًا من النادي الأهلي.

ونشر حساب نادي الوكرة على موقع “تويتر”، تغريدة، أعلن خلالها التعاقد مع حمدي بعقد يمتد لمدة 4 مواسم قادمة.

ولم يذكر الوكرة قيمة الانتقال، لكن تقارير قدرت قيمة الصفقة بمبلغ 3.5 مليون دولار.