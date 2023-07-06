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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير تحرير الأهرام: حكومة نتنياهو تراجعت شعبيتها هذا العام بنسبة 60%

أشرف العشري
أشرف العشري

قال الدكتور أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن ما حدث اليوم من الجانب الفلسطيني بمثابة رد سياسي على جرائم إسرائيل، وأن المقاومة الفلسطينية لن تصمت عن جرائم إسرائيل في فلسطين أكثر من ذلك.

 

وأكد أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إطلاق قذيفة من جنوب لبنان صباح اليوم على إسرائيل بمثابة دعم مباشر للقضية الفلسطينية، خاصة بعد أحداث مخيم جنين والذي راح ضحيته عدد لا بأس به من الشعب الفلسطيني، وبعد هذا الإطلاق اللبناني قامت إسرائيل بالرد على هذا الإطلاق بقصف جديد لها على كفر شوبا جنوب البلاد.

 

وأضاف أن إسرائيل لا تريد الحرب الفعلية بين إسرائيل ولبنان على الإطلاق، خاصة وأن حزب الله لن يرفع شعار الحرب إلا أنه يعلم كل العلم أن إيران تريد الحرب المباشرة مع إسرائيل، ولكن نتنياهو منهك بصورة كبيرة نتيجة المناوشات الداخلية الإسرائيلية بسبب رفض الشعب تعديل بعض القوانين منها قانون التعديلات القضائية.

وتابع: حكومة نتنياهو تراجعت شعبيتها هذا العام بنسبة ٦٠٪ وبالتالي عمر هذه الحكومة قصير بناء على المؤشرات الحالية.

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