أستاذ أمراض صدرية بالقصر العيني : ارتفاع الحرارة دليل على عدوى فيروسية

انتشرت في الفترة الأخيرة أعراض تشبه الإنفلونزا من سعال وتكسير في الجسم والم فس الحلق وأحيانا يحدث ارتفاع في درجات الحرارة.

وأكد الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا من ألم في الحلق و سعال وتكسير في الجسم وسيلان الأنف من الممكن أن يحدث نتيجة الجلوس لفترات طويلة في حجرة مكيفة ثم الخروج مرة واحدة في مناخ حار .

وأوضح الدكتور أيمن السيد سالم أن ظهور هذه الأعراض مصاحبة لارتفاع في درجات الحرارة يكون هذا دليل على وجود عدوى فيروسية، أو وجود حالة جفاف شديدة نتيجة التعرض للشمس لفترات طويلة جدا مما يصيب الإنسان بما يسمى بضربة الشمس.

وأشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إلى أن ضربة الشمس تعني تعرض الإنسان لاشعة الشمس لفترات طويلة جدا وهو غير معتاد على ذلك مما يسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وأشار سالم الي أن ظهور أعراض واضحة وتطورها بشكل سريع خلال ساعات النوم أو خلال فترة قصيرة نسميها أعراض حادة.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أن كل ميكروب له فترة حضانة داخل الجسم ويظهر رد فعل من الجسم بعد فترة من العدوى حسب قوة المناعة.