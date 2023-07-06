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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 275 وصلة مياه خلسة وري أراضي زراعية بالفيوم

ازالة وصلات مياه
ازالة وصلات مياه الشرب المخالفة

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بأن الإدارة العامة للرقابة والمتابعة تمكنت من ضبط ٢٧٥ وصلة مخالفة منها ١٧٨ وصلة مياه خلسة، و٩٤ حالة مخالفه لشروط التعاقد، وعدد ٣ حالة رى أراضى زراعية بمياه الشرب وذلك خلال الحملات المكثفة بمراكز ومدن محافظة الفيوم خلال الفترة من مارس وحتى مايو ٢٠٢٣ .

 

أكد النجار على عدم التهاون مع من يلجئون للطرق غير القانونية لسرقة مياه الشرب أو الاستفادة من خدمات الصرف الصحى، مشيرا إلى أنه يتم رفع جميع الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين موضحا أن الوصلات الخلسة واستخدام مياه الشرب لرى الأراضي الزراعية يكون له آثار سلبية على الخدمات المقدمة للمواطنين ويحد من قدرة الشركة على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من مياه الشرب.

 

وتناشد الشركة جموع المواطنين ضرورة التعاقد بصورة قانونية والإبلاغ عن المخالفات من خلال الخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى، وتبنى ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة مياه من الإهدار فى ظل الزيادة السكانية والتحديات المائية.

 

 

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