أبناء مخيمات.. أيمن الرقب: 70% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لاجئون

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه بعد عام 1948 لجأ عدد من الفلسطينيين إلى الدول العربية ومنها مصر والأردن وسوريا وغيرها من الدول.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال استضافته ببرنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "إي تي سي": "هناك جزء أيضا انتقل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة"، لافتا: "المخيمات تكون شوارعها ضيقة لا تتجاوز مترا ونصف المتر".

وأشار: "عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات وصل إلى 8 ملايين"، موضحا: "70% من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لاجئون أبناء مخيمات، وهذا يترك المجال لأن يكون المخيم أكثر مجال للاشتباك مع الاحتلال نتيجة الضغط".

وأوضح الرقب: "مخيم جنين مساحته نصف كيلو متر مربع، يسكن فيه 15 ألف شخص، وبجواره مدينة جنين، لكن بقى المخيم للحفاظ على الهوية".