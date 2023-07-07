هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-7-2023

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة 7-7-2023 الهبوط وسط ارتفاع عالمي لمؤشر الدولار الأمريكي.. وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 وسعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 يوليو 2023، في مصر بعد سلسلة من الهبوط ليهبط من أعلى مستوى له عند قرب مستوى 3000 جنيه إلى مستوى 2170 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,480 عيار 22 بيع 2,252 شراء 2,273 عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,170 عيار 18 بيع 1,843 شراء 1,860 عيار 14 بيع 1,433 شراء 1,447 عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,240 الاونصة بيع 76,417 شراء 77,128 الجنيه الذهب بيع 17,200 شراء 17,360 الكيلو بيع 2,457,143 شراء 2,480,000 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

عالميا.. حققت أسعار الذهب صعودا واضحا أثناء تداولات اليوم خميس، في محاولة للتعافي من خسائر جلستها السابقة، بدعم من هبوط مؤشر الدولار الأمريكي وبخاصة مع ترقب صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي الهامة المقرر صدورها اليوم، والتي سيكون لها دور واضح وقوي في التأثير على تحركات كل من الدولار الأمريكي علاوة على تداولات أسعار الذهب.

أسعار الذهب الآن

وعلى هامش تداولات عقود الذهب القياسية اليوم، سجلت العقود الفورية لمعدن الذهب صعودا بنسبة 0.49% واستقرت العقود قرب مستوى 1,924.60 دولارا للأوقية، وفي ذات الوقت، حققت عقود الذهب الآجلة ارتفاعا أيضا بنحو 0.15% ووصلت إلى 1,929.90 دولارا للأوقية.

ولقد كان لانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية كبرى أخرى، سببا داعما لارتفاع أسعار الذهب على صعيد تداولات اليوم، وذلك على هامش وجود علاقة عكسية بين الطرفين، وبالتالي فإن ضعف الدولار الأمريكي يكون له انعكاسات إيجابية على أسعار السلع المقومة به وبخاصة معدن الذهب ، نظرا لأنه يقلل من تكاليف شراؤه، وعلى هذا النحو، سجل الدولار الأمريكي انخفاضا بنسبة 0.32% ووصل إلى مستوى 102.713 نقطة، مما عزز من صعود أسعار معدن الذهب.

وأيضا، تترقب الأسواق عن كُثب صدور بيانات سوق العمل داخل الولايات المتحدة والتي ستصدر بوقت لاحق من هذا اليوم، وعلى رأسها؛ بيانات مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي وبيانات الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل لشهر يونيو الماضي، فضلا عن بيانات إعانات البطالة في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع، ووفقا لذلك، فإن تلك البيانات سيكون لها تأثير واضح على تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بقرار الفائدة المقبل، ومن ثم سينعكس ذلك على أداء مؤشر الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تكبدت خسائرا واضحة بجلستها السابقة على إثر صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو والتي كانت مليئة بالتلميحات المتشددة بخصوص التحركات المقبلة، حيث أكدت النتائج على أن أعضاء الفيدرالي الأمريكي يتوقعون بأن الزيادات الإضافية بأسعار الفائدة خلال عام 2023 ستكون مناسبة، كما رأى جميع الأعضاء بأنه يجب على البنك الحفاظ على السياسة النقدية التشديدية بما تسبب في ضغوطات هبوطية على أسعار الذهب.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وأثناء تعاملات اليوم، حققت عقود الفضة الفورية صعودا بنسبة 0.33% وسجلت 23.19 دولارا، وإلى جانب ذلك؛ ارتفعت أيضا عقود البلاتين بنسبة 0.43% ووصلت إلى 923.99 دولارا، بالإضافة لصعود عقود البلاديوم بواقع 0.74% لتصل إلى 1,266.00 دولارا.