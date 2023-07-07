صرف 25% من مقررات التموين لشهر يوليو حتى الآن

تواصل وزارة التموين والتجارة الدااخلية صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات، وسط صرف حوالي 25% من مقررات شهر يوليو الجارى حتى الآن.

وتواصل الوزارة ضخ كميات كبيرة من السلع فى المنافذ التابعة منها: المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي والبدالين التموينيين.

وتطرح الوزارة 32 سلعة متنوعة ضمن منظومة الدعم ، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

كما قامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.