محلل اقتصادي: برنامج الإصلاح حمى مصر من تأثيرات الأزمة العالمية

قال محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إنَّ الاقتصاد المصري نجح في اجتذاب الاستثمار الأجنبي وخفض العجز بالموازنة وزيادة التدفقات، مواكباً بذلك الشكل الجديد للاستثمار العالمي.

وأشار خلال استضافته ببرنامج "مال وأعمال" على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى ما ذكره تقرير الأونكتاد من "تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 11 مليار دولار عبر زيادة صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود"، موضحا أن هذه الصفقات جاءت لرغبة المستثمر في تسريع الوتيرة لاستثماراته بضخها في مشروعات قائمة بالفعل والتوسع فيها وما له من مردود اقتصادي على الداخل.

وأوضح أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر نجح في إكساب الاقتصاد مزيد من المرونة ساعدته في امتصاص الصدمات المتتالية نتيجة الأزمات العالمية.

وتابع أن أزمة كورونا لو سبقت الإصلاح الاقتصادي لكانت بمثابة الكارثة على الاقتصاد المصري والبرنامج نجح في عمل العديد من الاصلاحات الهيكلية وتخفيض العجز والحد من معدلات البطالة.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد على مورد واحد مثل التصدير أو السياحة فقط أو أي قطاع مركزي، ولديه قدرة في حالة الأزمات والقدرات الاعتماد على السوق المحلية.



