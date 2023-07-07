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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة جديدة لتدعيم فريق اليد بالزمالك

صدى البلد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع أحمد وليد حارس مرمى فريق البنك الأهلي لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف الكوماندوز استعدادا للموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

الجدير بالذكر، أن اللاعب ظهر بقميص الغريم التقليدي الأهلي، خلال منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية التي استضافتها صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة مايو الماضي، حيث انضم الحارس للمارد الأحمر على سبيل الإعارة خلال البطولتين.

احمد مرتضي ادارة نادي الزمالك ادارة احمد مرتضي منصور

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