أخبار مصر على مدار 24ساعة.. خبير يكشف خداع آبي أحمد وحقيقة الملء التدريجي لسد النهضة

أخبار مصر.. علق نادر نور الدين أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة، على بيان إثيوبيا حول سد النهضة ووصفه بـ"المخادع وأنه لا يمت للحقيقه العلمية بأى صلة.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بعد بيان إثيوبيا.. خبير يكشف خداع آبي أحمد وحقيقة الملء التدريجي لسد النهضة

علق نادر نور الدين أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة، على بيان إثيوبيا حول سد النهضة ووصفه بـ"المخادع وأنه لا يمت للحقيقه العلمية بأى صلة".

تكثيف التنسيق والتشاور.. السيسي وميلوني: توسيع مجالات التعاون بين مصر وإيطاليا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

شاب يلقي "كسر زجاج" بمياه أحد شواطئ الغردقة لإصابة السائحين.. تفاصيل

شاركت سائحة أجنبية بفيديو لـ شاب مصري يلقي بـ 5 كراتين مملوءة بــ"كسر زجاج" والمخلفات في عرض البحر وبالقرب من الشاطئ في الغردقة، معرضا حياتهم للخطر، كما أصاب طفلا صغيرا بجروح.

الرعاية الصحية: تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الشامل بالسويس

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان

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تشغيل ثالث قطارات تالجو الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية بدءا من اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023 .

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لوزير الصحة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الصحة والسكان الذي حمل رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٣

والذي جاء نصه .. بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـوزارة



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أحمد السبكي: السيسي وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي الشامل، والقائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، ومشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر.

لأول مرة.. رئيس الرقابة النووية يكشف تفاصيل خطة الأمن النووي لمصر أمام العالم

شارك الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم في اجتماع اللجنة التوجيهية لمنتدى التعاون الرقابي المنعقد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

السكة الحديد توفر شباك تذاكر وعربات جولف لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

خصصت هيئة السكة الحديد، شباك صرف تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على تذاكر السفر فى يسر وبسهولة.

تدشين حساب رسمى للرئيس السيسي على تطبيق Threads

تم تدشين حساب رسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تطبيق "ثريدز".

وزير الآثار يدعو لوجود مراكز للفكر لزيادة دور القطاع الخاص في صناعة السياحة

ترأس مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، في أول اجتماع للمجلس بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البيئة : رفع 80 طن مخلفات بلدية في قرى أبو النمرس

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الشكاوى البيئية للمواطنين وسرعة إزالة أسبابها، قامت لجنة من إدارة المخلفات بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بمعاينة الشكوى الواردة حول تراكم المخلفات بقرى المنوات مركز أبو النمرس الجيزة.

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استقبال مليون و600 ألف مسافر.. الحركة الجوية بالمطارات المصرية خلال يونيو

نشرت الشركة المصرية للمطارات، إحصائية بالحركة الجوية داخل المطارات المصرية خلال شهر يونيو الماضي، حيث استقبلت نحو أكثر من مليون و600 ألف راكبا تم نقلهم على متن 12.463 رحلة جوية.

الجريدة الرسمية: قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقعة في القاهرة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

5 مبادئ.. تعرف على خطة الحكومة لمواجهة خطر الذكاء الاصطناعي

كشفت الحكومة عن خطة مصر لمواجهة الخطر الداهم الذي سينتج عن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

قبل الملء الرابع .. 12 عاما من المفاوضات في أزمة سد النهضة

تستمر أزمة سد النهضة لعامها الثاني عشر دون الوصول لاتفاق، رغم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التأكيد دوما أن مصر تراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

مصر للطيران تشهد اليوم أعلى معدل تشغيل لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تشهد الناقل الوطني مصر للطيران، اليوم أعلى معدلات التشغيل بتسير 25 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

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العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا على الإطلاق.. ما السبب؟

ذكر مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن العالم شهد أكثر أشهر يونيو حراً على الإطلاق مع ارتفاع حرارة المحطيات جراء التغير المناخي وظاهرة إل نينيو.

التضامن: التطبيق الإلكتروني لتسجيل السيدات ذوات الإعاقة أصبح قيد التشغيل

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء الوزارة من إصلاح العطل الفني الذي حدث في التطبيق الإلكتروني الذي كانت قد أطلقته بهدف تسجيل وحصر السيدات ذوات الإعاقة.

حقيقة فيديو مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء صحة الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يزعم نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء.