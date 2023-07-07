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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أسوار عين توران".. رواية جديدة للكاتبة اللبنانية جنى فواز الحسن

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا رواية "أسوار عين توران" للكاتبة اللبنانية جنى فواز الحسن، التي سبق وأن ترشحت لجائزة البوكر العالمية للرواية العربية.

تدور أحداث الرواية في بلدةٍ بعيدة في إحدى بقاع هذا العالم، حيث يعيش سكّان البلدة مخاوفًا مرتبطة بحلول لعنةٍ غامضة على قريتهم. لكن "الحبة البيضاء" والتي يتناولونها بانتظام وبتوصيات من القائمين على البلدة، والتي يعتقدون أنها تهدّئ من روعهم وتمدّهم بالقوة والصبر.

لكن هناك خطة لبناء سورٍ يمتدّ على طول حدود البلدة لحمايتها من جميع اللعنات، وهذه الأسوار ليست فقط أسوار رسم حدودٍ جغرافية، لكنها أيضًا الأسوار التي يحيط بها الإنسان نفسه، ليصبح أسير لها في الكثير من الأوقات. والسؤال هل تلك الأسوارٌ تحمي أم تقيد الحرية؟ فهذه الأسئلة تطرحها الرواية.

رواية أسوار عين توران للكاتبة اللبنانية جنى فواز الحسن جائزة البوكر العالمية للرواية العربية الحبة البيضاء حدود جغرافية

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