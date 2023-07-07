محمد أسعد رئيسًا لتحرير برنامج "كل الزوايا" على قناة ON

تولى الزميل الصحفي محمد أسعد؛ رئاسة تحرير برنامج "كل الزوايا" على فضائية ON، تقديم الإعلامية سارة حازم طه، وذلك من انطلاق البرنامج مطلع العام الجاري، ويذاع مساء الأربعاء من كل أسبوع.

تخرج الزميل محمد أسعد في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، دفعة 2010، وبدأ حياته المهنية وعمله الصحفي قبل تخرجه ب٣ سنوات، وذلك بجريدة الدستور، ثم التحق باليوم السابع عام ٢٠٠٧ مع بدايات تأسيسها ليستمر بها حتى الآن، عمل خلالها في العديد من الأقسام وتولى مسئولية عددًا من الملفات، من بينها الملف القضائي، والتحقيقات، وملف السياحة والآثار والتعاون الدولي.

التحق بعضوية نقابة الصحفيين فور تخرجه وحصل على العديد من الجوائز الصحفية الهامة أبرزها جائزة الصحافة المصرية لعام 2020، (المركز الأول - فئة الحملات الصحفية)، وجائزة مصطفى وعلي أمين (المركز الأول- فئة التحقيقات الاستقصائية)، كما ترشح للقائمة القصيرة لجائزة الصحافة العربية (فئة التحقيقات الاستقصائية)، وشارك في تأسيس موقع "دوت مصر" مع الراحل الكاتب الكبير عبدالله كمال، وتولى خلالها رئاسة قسم الجريمة والقضاء.



بالتوازي مع عمله الصحفي، عمل في إعداد البرامج التليفزيونية، حيث بدأ بالعمل في قناة أوربيت عام ٢٠١٢ مع الإعلامي عمرو أديب، ثم انتقل لقناة Ontv وشارك في تأسيس وإعداد عدد من البرامج التليفزيونية بالقناة من بينها برنامج "من جديد" و"ست الحسن" مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن.

في عام ٢٠١٥ التحق بقناة Ten كأحد فريق إعداد برنامج "البيت بيتك" تقديم الإعلاميين عمرو عبدالحميد ورامي رضوان وإنجي أنور، وبعد انتهاء النسخة الثانية من البرنامج، انتقل للعمل لفترات وجيزة بقناة المحور برنامج "٩٠ دقيقة" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، ثم قناة Extra news.

في عام ٢٠١٧ انتقل للعمل بقناة DMC ضمن فريق إعداد برنامج مساء DMC مع الإعلامي أسامة كمال، واستمر لمدة عامين، ثم برنامج "اليوم" تقديم الإعلامية سارة حازم طه، ليبدأ معها محطتها الجديدة كرئيسًا لتحرير برنامج "كل الزوايا" على قناة On.

له تجارب في التقديم التليفزيوني وذلك عبر تليفزيون اليوم السابع حيث قدم برامج LiveمعAs3ad و Couplesمع As3ad والنشرة الإخبارية Top7.

أجرى حوارات مع عدد من المسئولين ورؤساء المحاكم والهيئات والأجهزة المختلفة، وأكثر من 20 وزيرا خلال السنوات الماضية، وأجرى العديد من التحقيقات الصحفية التي نال عنها الجوائز الصحفية السابق ذكرها، كما شارك في تغطية الأحدث التي مرت بها مصر منذ ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، والفعاليات والمنتديات والمؤتمرات الهامة، أبرزها منتدى شباب العالم في نسخه الأربعة الماضية، ومؤتمرات الاستثمار والتعاون الدولي، ومؤتمر المناخ Cop27.