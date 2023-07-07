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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يبحث خطط الأمن والحراسة والنظافة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعاً مع مديرى المستشفيات لبحث خطط الأمن والحراسة والنظافة ، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ببحث ومناقشة خطط العمل لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة .

 

جاء ذلك بحضور محمد اسماعيل مدير إدارة الشئون الماليه والادارية و هيثم ماهر مدير إدارة التعاقدات إلى جانب  حسام مسعود مدير إدارة الشئون الإدارية.

تضمن الاجتماع التأكيد  على المفاهيم الأساسية لخدمتي الامن والحراسة و النظافة .إلى جانب آساليب تنظيم العمل الداخلي للمستشفيات بما يضمن الاشراف والمتابعة لتلقى الخدمات المشار اليها على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع .

كما ناقش وكيل الوزارة مع المجتمعين كافة  الشروط التعاقدية للخدمات المشار اليها مؤكداً  التزام المستشفيات بتنفيذ جميع الشروط الفنية والعامة وبما يكفل الحصول على تلك الخدمات بأفضل صورة ويضمن تأدية حقوق الجهة المتعاقدة.

 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إدارة التعاقدات خالد عبد الغفار وزير الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل الوزارة مستوى الخدمات الطبية

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