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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رسالة هامة من وزير الأوقاف للأئمة .. اعرف تفاصيلها

صدى البلد

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة للأئمة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك،  قائلا:  المسجد أمانة والدعوة أمانة والوطن أمانة والوفاء بحق ذلك كله أمانة ورسالة ، وأولى الواجبات في ذلك كله وأسرع طريق إليه بعد إخلاص النية لله عز وجل هو أن يكون كل منا قدوة في مكانه أولا بسلوكه وأخلاقه وانضباطه الكامل في عمله وأدائه على الوجه الأكمل مراقبة لله عز وجل قبل كل شيء ، ثم بعمل كل منا على تطوير ذاته وأدواته علميا وثقافيا ومهاريا وتواضعه مع الخلق وحبه لهم وعدم استعلائه على أي منهم بعلمه أو عبادته مع حسن فهمه لطبيعة رسالته. 

وأضاف جمعة رسالة العلماء البيان والبلاغ أما الهداية والحساب فأمرهما إلى رب الأرض والسماوات.. اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص وحسن الفهم وتقبل منا وأصلح لنا أمرنا كله .

من ناحية أخرى كشف الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الاوقاف ، تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصي والهاتف أثناء العمل بمقر وزارة الاوقاف بالعاصمة الإدارية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الأولي المصرية ،:" نحاول مواكبة التقدم ولكن بشروط ونبذل قصارى جهدنا لخروج العمل بأفضل شكل.

وتابع :" استخدام الهاتف الشخصي يكون  لصالح واخذنا قرار بمنع اللاب توب الشحصي لزيادة تركيز الموظفين.

رسالة هامة جدا للأئمة الأوقاف وزارة الأوقاف العاصمة الادارية الدكتور محمد مختار جمعة

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