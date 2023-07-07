الجمهورية: خطوات الحكومة لجذب الاستثمار تـشـجـع المـسـتـثـمـر الـعـربـي والأجنبي

قالت صحيفة /الجمهورية/ إن الخطوات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمار والتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص بـشـكـل غـيـر مـسـبـوق، تـشـجـع المـسـتـثـمـر الـعـربـي والأجنبي على المشاركة والعمل في جميع القطاعات الاقتصادية صناعية وزراعــيــة وعـقـاريـة.. وهي مؤشرات وحوافز استثمارية يبحث عنها المستثمر.. مع تبسيط الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة ومنها إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل المشروعات في ظل إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار



وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم /الجمعة/، تحت عنوان/ جذب الاستثمارات وسط مناخ آمن/- أن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الـــوزراء في اجتماعه الأربـعـاء المـاضـي والمـوافـقـة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 121 الخاص بسجل المستوردين بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي.. سـتـدعـم جـهـود الــدولــة فــي جـــذب الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة مـمـا يسهم بشكل كبير فــي تقديم تسهيلات واسعة للراغبين في الاستثمار بمصر عربًا وأجــانــب.. وهــذه الــقــرارات هي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه يوم 16 مايو الماضي برئاسته.. وتؤكد المناخ الآمن للاستثمار في مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن هــذه الـــقـــرارات تعكس تـوجـه الحكومة لتقديم تسهيلات واسعة للمستثمرين والتأكيد على المناخ الجاذب للاستثمار في مصر في كافة المجالات ..موضحة أنه في الوقت الذي اتخذت فيه خطوات مهمة لتبسيط إجــراءات تأسيس الشركات.. يجمع الخبراء على أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج واضحة على أرض الواقع بتفعيل قــرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يعد اتجاهًا مميزًا لجذب الاستثمارات التي تؤكد الأرقام أنها في نمو مطرد بكافة مسارات القطاعات الاقتصادية.

