مباحثات الرئيس السيسي مع رئيسة وزراء إيطاليا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /الجمعة/.

فتحت عنوان/ السيسي وميلوني يبحثان أزمة الغذاء العالمية والهجرة غير المشروعة/ قالت صحيفة/الأهرام/، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اتصالا هاتفيا من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

ونقلت الصحيفة، عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدى للعديد من التحديات فى منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل فى هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاتصال بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولى، فضلا عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير المشروعة، وسبل تنسيق الجهود الدولية فى هذا الصدد، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/ تابع موقف تنفيذ «حياة كريمة» مع وزير التنمية المحلية ومحافظ أسيوط/، قالت صحيفة/الأهرام/، تابع رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده أمس مع هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعصام سعد، محافظ أسيوط، موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات فى كل المحافظات، لدفع العمل بها من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

بينما استعرض محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأسيوط، حيث أوضح أن هناك أكثر من 2700 مشروع يتم تنفيذها حالياً ضمن هذه المبادرة المهمة في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية وغيرها بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، والبالغ عددها 149 قرية بـ 7 مراكز.

وتحت عنوان/ مدبولي: "المراعي" السعودية تدعم إستراتيجية الأمن الغذائي/، قالت صحيفة/الجمهورية/، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،أمس، اجتماعا مع فيصل الهادى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة المراعى السعودية، وعدد من مسؤولى شركة "بيتى للصناعات الغذائية"؛ لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بمسؤولى شركة المراعى السعودية وشركة "بيتى للصناعات الغذائية"، مشيدا باستثمارات الشركة السعودية في مصر ودورها في دعم استراتيجية الأمن الغذائى، مؤكدا الحرص على تشجيع الشركة من أجل التوسع فى مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها إلى المزيد من الأسواق العالمية.

وفي موضوع مختلف وتحت عنوان/ لا صحة لتقديم لحوم غير صالحة بأحد فنادق الغردقة/، قالت صحيفة/الجمهورية/، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعى، من فيديو يزعم نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المركز الإعلامي أوضح في بيان أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم لحوم غير صالحة للنزلاء بأحد فنادق الغردقة،

وبحسب الصحيفة، فقد ناشد المركز الإعـلامـى جميع وسـائـل الإعـلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.

وفيما يتعلق بملف التعليم، قالت صحيفة/المصري اليوم/، تحت عنوان/ سعادة بين طلاب "الثانوية" لسهولة "الإنجليزي"/، أعاد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى البسمة لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة، للعام الدراسي الجديد 2022/2023، مؤكدين أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط وسارت الأجواء بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات.

وأوضحت الصحيفة، أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها "الأدبية والعلمية" أدوا امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي

728395 طالبا و طالبة، حيث امتحن (726.447) طالبا وطالبة اللغة الإنجليزية الأولى، و(1.934) طالبا وطالبة اللغة الفرنسية الأولى، و(14) طالبا وطالبة في اللغة الألمانية الأولى، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجهورية.

واقتصاديا، وتحت عنوان/ "اقتصادية النواب" توافق على قرارين بشأن محطتين بـ"شرق بورسعيد"/، قالت صحيفة/المصري اليوم/، وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، أمس، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

وأوضحت الصحيفة، أن المجلس يناقش في جلساته الأسبوع المقبل عددا من مشروعات القوانين التي انتهت اللجان البرلمانية من مناقشتها وإعداد التقارير حولها ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.