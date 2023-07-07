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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| طرق إسعاف الأزمة القلبية..شرب الشاي الساخن يصيبك بمرض خطير

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

أستاذ أمراض صدرية بالقصر العيني : ارتفاع الحرارة دليل على عدوى فيروسية

انتشرت في الفترة الأخيرة أعراض تشبه الإنفلونزا من سعال وتكسير في الجسم والم فس الحلق وأحيانا يحدث ارتفاع في درجات الحرارة.

طبيب يحذر من إهمال الأمراض المهنية

الأمراض الصدرية من ضمن الأمراض التي يتعرض لها بعض الأشخاص أثناء ممارستهم لمهنتهم والتي تحدث جراء التعرض للاتربة والغبار والدخان والمواد الكيميائية.

باحث يحذر: شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

يعشق الكثير تناول الشاي ولكن لا يعرف أحدهم هل هو صحى أم لا؟  

ونشر الدكتور وليد شوقي الباحث بكلية الطب جامعة نيويورك فيديو يوضح فيه كل ما لا تعرفه عن تناول الشاي .

بـ 4 أقراص أسبرين أطفال.. طرق إسعاف الأزمة القلبية

ازدادت الفترة الأخيرة حالات الإصابة القلبية والتي تسبب الوفاة .

وقد يتجاهل الكثير الكشف المبكر علي القلب أو الاهتمام بالأعراض المبكرة مثل ضيق التنفس ووجع منطقة الصدر والتي تعد مؤشرا للجلطات والأزمات القلبية.

 

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