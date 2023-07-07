نشرة المرأة والصحة| طرق إسعاف الأزمة القلبية..شرب الشاي الساخن يصيبك بمرض خطير

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

انتشرت في الفترة الأخيرة أعراض تشبه الإنفلونزا من سعال وتكسير في الجسم والم فس الحلق وأحيانا يحدث ارتفاع في درجات الحرارة.

الأمراض الصدرية من ضمن الأمراض التي يتعرض لها بعض الأشخاص أثناء ممارستهم لمهنتهم والتي تحدث جراء التعرض للاتربة والغبار والدخان والمواد الكيميائية.

يعشق الكثير تناول الشاي ولكن لا يعرف أحدهم هل هو صحى أم لا؟

ونشر الدكتور وليد شوقي الباحث بكلية الطب جامعة نيويورك فيديو يوضح فيه كل ما لا تعرفه عن تناول الشاي .

ازدادت الفترة الأخيرة حالات الإصابة القلبية والتي تسبب الوفاة .

وقد يتجاهل الكثير الكشف المبكر علي القلب أو الاهتمام بالأعراض المبكرة مثل ضيق التنفس ووجع منطقة الصدر والتي تعد مؤشرا للجلطات والأزمات القلبية.