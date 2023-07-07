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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة لقب إفريقيا.. رئيس الوداد يكشف حقيقة بيع النادي لمستثمر خليجي

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

كشف سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، موقفه من بيع بعض أسهم النادي، للملياردير السعودي عبد الله بن عودة العصيمي.

وقال الناصيري في تصريحات أبرزها موقع  "مارس إكسبريس المغربي :" الوداد هو فريق المقاومة والتاريخ لهذا لن أبيع النادي لأي مستثمر”.

وأضاف:"الوداد أمانة وليس للبيع، ثانيا ليس لدي الصلاحية لفعل ذلك لأن القانون يمنع اتخاذ هذه الخطوة  والأخلاق أيضاً”.
وكان رجل الأعمال السعودي عبد الله بن عودة، أعلن عن رغبته في الاستثمار في نادي الوداد المغربي، وتحويله إلى نادٍ عالمي.

 

الأهلي يسقط الوداد ويتوج بطلا لإفريقيا


يذكر أن الوداد خسر نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا "مؤخرا"، أمام الأهلي بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الوداد نادى الوداد سعيد الناصيري الأهلى دوري ابطال افريقيا

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