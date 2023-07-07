وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق أرنالدو فورلاني





توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أرنالدو فورلاني، في روما عن 97 عاماً، حسبما أفادت وكالتا أنباء آكي وأنسا.

وقد أعلن أليساندرو، نجل فورلاني، عن وفاة والده؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وولد فورلاني، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي، عام 1925 في مدينة بيزارو الساحلية على البحر الأدرياتيكي. ودرس القانون وترقى في عدة مناصب في الحزب.

وتولى منصب أمين عام الحزب لفترة وشغل مناصب وزارية مختلفة، بما في ذلك وزير الدفاع ووزير الخارجية. وكان فورلاني رئيسا لوزراء إيطاليا في الفترة من أكتوبر 1980 إلى مايو 1981.

وفي يونيو الماضي، توفى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلڤيو برلسكوني، وذلك عن عمر ناهز 86 عامًا.

ونقلت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية عن وسائل إعلام إيطالية قولها إن سيلفيو برلسكوني توفى في مستشفى سان رافاييل في ميلانو.

وكان برلسكوني قد تم نقله إلى المستشفى وقضى ما يقرب من أسبوعين في العناية المركزة، بسبب عدوى رئوية مرتبطة بسرطان الدم المزمن.

وقال الأطباء بعدها إنه خرج من العناية المركزة في 16 أبريل وتحسنت حالته تدريجيًا.