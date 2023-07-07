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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. إصابة العشرات في حادث تصادم مروع لحافلتين بـ نيويورك

حادث تصادم في نيويورك
حادث تصادم في نيويورك

أدى تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحا في حي مانهاتن بنيويورك إلى جرح أكثر من ثمانين شخصاً نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كيفن مورفي نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن الحادث وقع في بعد الساعة 19:00 بالقرب من حديقة جرامرسي.

وأضاف أنه "في أي وقت يكون يحدث في حادثة لحافلتين، بالتأكيد سيكون هناك عدد كبير من المرضى الذين من المحتمل أن يحتاجوا إلى علاج".

وأشار إلى أنه "بعد رؤية تلك الكمية المصابة من الناس، أعتقد أن الوحدات قامت بعمل جيد للغاية في إخراجهم من الحافلة بسرعة".



وتظهر في لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، قال بول هوبر نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء إن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو". وأضاف "نقلنا 18 شخصاً" إلى المستشفى، موضحا أن لا يوجد أياً من هؤلاء في وضع يهدد حياته.

وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضاً".

واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحاً بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث.

ولم تعرف على الفور جنسيات الجرحى.

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