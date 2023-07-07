نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل لإحدى البلوجر المعروفة على السوشيال ميديا، وهي تزعم بنتشار بعض الكتب التي تحتوي على قصص علاقات محرمة اجتماعيا خارجة عن اطار الدين والعرف.

خضعت الفنانة حورية فرغلي خلال الساعات الماضية لعملية جراحية لاستئصال الرحم، وذلك بعد اكتشاف ورم خبيث به.

نرصد لكم من خلال السطور التالية بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير عن عملية استئصال الرحم.

يحتفل العالم 7 يوليو من كل عام بـ اليوم العالمي للشكولاتة، تتعرض الشوكولاتة للكثير من المعلومات الخاطئة بسبب محتواها العالي من الدهون والسكر، ارتبط استهلاك الشكولاتة بحب الشباب والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي ومرض السكري.

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها خلال تواجدها في دبي.

تم خلال الساعات الماضية ضبط 13 كيلو من اللحوم فاسدة “ كفتة وشاورما وحوواشي وبانيه وناجتس"، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك قبل بيعها للمواطنين.