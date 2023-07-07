طلب مفاجئ من كولر لإدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن طلب مفاجئ من مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، لإدارة القلعة الحمراء، بشأن الصفقات الجديدة.



وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" خاص.. كولر يوصي بالتعاقد مع لاعبين لا تزيد أعمارهم عن 25 سنة في ميركاتو الصيف".



الأهلي يستعد لمباراة الاتحاد:



في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، غدا السبت، في اللقاء المؤجلة من الجولة 21 بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي تفوق على الإسماعيلي بهدف دون رد، الأربعاء الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة 18.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.