برلماني: على المجتمع الدولي مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

﻿أدان النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بشدة، استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بمخيم جنين، وارتفاع أعداد الشهداء والمصابين الأبرياء جراء هذا العدوان الغاشم والممنهج، فضلا عن اعتقال العديد من الشباب والسيدات والأطفال، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحتية للطرق.



الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية



أعرب " حنفى " فى تصريحات له اليوم عن أسفه الشديد استمرار الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية المتعددة والمتلاحقة بحق الفلسطينيين العزل، مطالباً مجلس الأمن بان يتحمل المسئولية إزاء هذا الخرق الخطير للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان تحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف العدوان الصهيوني.

كما طالب النائب بتحرك عربي واسلامى وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان الصهيوني على مخيم جنين بمكانته ورمزيته ونضال أهله الصامدين، وكذلك وقف ممارسات تدنيس المسجد الأقصى، والعمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكداً على ضرورة دعم ومساندة المجتمع الدولي لرؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى .

وقال سيد حنفى طه إن تصاعد وتفاقم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق يتطلب وبسرعة ودون إبطاء من كافة الأحزاب والفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية التوحد الوطني، والصمود في وجه العدو الصهيوني لمواجهة جرائم الاستيطان والجريمة والتهجير، موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الشقيق على صموده فى مواجهة جرائم سلطات الاحتلال الاسرائيلى.