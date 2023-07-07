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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان عاجل للنواب بضرورة التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

مجدي الوليلي ، عضو
مجدي الوليلي ، عضو مجلس النواب

تقدم النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بشان الاعتداءات والجرائم الاسرائلية على الفلسطنيين، مطالباً بإدراجه فى أقرب جلسة عامة للمجلس.

 


وطالب " الوليلى " فى بيانه العاجل بضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة ووقف التصعيد من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد والذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ونطالب بضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.


وطالب مجدى الوليلى بوقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة، وسرعة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة ان هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع شعب فلسطين الأعزل وقضيته العادلة بديلا عن الحلول السياسية للصراع”.


كما طالب النائب مجدى الوليلى من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى الخروج عن صمتهما والبدء بمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين مع ضرورة وجود تحرك عربي عاجل بما في ذلك من خلال اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، بما في ذلك من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

مجدي الوليلي مجلس النواب حنفى جبالى الجرائم الاسرائلية

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