صحف الإمارات| السيسي يطلق حسابه على «ثريدز».. ترامب يتعهد بمواصلة السباق الرئاسي .. حريق دار مسنين بميلانو.. وتصادم حافلتين في نيويورك

الإمارات تعزز الأجواء النظيفة بوقود الطيران المستدام

مشاورات إيطالية فرنسية لبحث الملف الليبي

جهود دولية لاحتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

صفقة تبادل أسرى بين موسكو وكييف

تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب منصة ثريدز

يلين: فك الارتباط الصيني الأمريكي مستحيل



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على لساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة الخليج الضوء على اطلاق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حسابه الرسمي عبر منصة «ثريدز» التي بدأت نشاطها صباح الخميس.

وحصد الحساب الموثق والمرتبط بمنصة إنستجرام، متابعة 21 ألف مستخدم، خلال بضع ساعات، رغم عدم النشر فيه حتى الآن.

وظهر رابط حساب «ثريدز» في تعريف حساب الرئيس السيسي، عبر منصة إنستجرام، الذي يحظى بمتابعة 2.9 مليون مستخدم، وتنشر من خلاله البيانات وصور الجولات الرئاسية.

محليا، قالت صحيفة البيان إن دولة الإمارات تتبنى حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة والتغيرات المناخية، وغيرهما من القضايا المتعلقة بالاستدامة، ترجمة لدورها الريادي في الاستثمار في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وعلى رأسها مجال إنتاج الوقود المستدام للطائرات.

وتعمل دولة الإمارات على توسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة في قطاع الطيران لتعزيز سياسة السماء النظيفة، عبر إطلاق عدد من المبادرات النوعية والمشاريع الطموحة الرامية إلى دعم مستهدفات الدولة ورؤيتها المستقبلية، إذ تعمل الدولة مع شركائها الإقليميين والعالميين والمحليين، لتحقيق الاستدامة في قطاع الطيران وتسريع تحوله، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبما ينسجم مع محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي»، ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28» من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.



وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن محمد حسن السويدي، أدى اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزيراً للاستثمار في الحكومة الاتحادية، وذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وعبّر رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت أمس في «قصر الشاطئ»، عن تمنياته للوزير بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة الوطن. وأكد أن «الاستثمار يحظى بأولوية ضمن استراتيجية التنمية الشاملة في الدولة»، وقال: «إننا نعوّل على وزارة الاستثمار الجديدة في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية، من خلال بناء منظومة استثمار متكاملة، وتوفير العوامل والبيئة التي تجعل الإمارات من أهم الوجهات الجاذبة والمحفزة للاستثمارات، بما يدعم خطط التنمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومزدهر خلال السنوات المقبلة».

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الاتحاد إلى تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، من خطورة تأثير النزاع القائم في السودان على الأمن الغذائي العربي، حيث أدى الاقتتال إلى تعطل المشروعات الزراعية وتوقف نقل السلع وتلف كميات كبيرة منها وارتفاع أسعارها.

وقال أبو الغيط، خلال استقباله بمقر الأمانة العامة إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن هذه الأوضاع الخطيرة تستدعي سرعة التحرك عربياً ودولياً.

وأفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع إلى الإحاطة التي قدمها الدخيري حول مستجدات الأوضاع، ووضع القطاع الزراعي السوداني.



وقالت صحيفة البيان إن مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، أعلن أمس، إجراء اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما قالت مصادر لبنانية وإسرائيلية إن صاروخين أُطلقا من جنوب لبنان صوب إسرائيل، أمس، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عبر الحدود.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، إن هناك تحركاً مكثفاً من الاتحاد الأوروبي مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ودفع عودة الأمور إلى مربع من الهدوء، والقابلية لتأسيس مرحلة جديدة.



أوضحت صحيفة الخليج اعلان إيطاليا عن مشاورات ثنائية مع فرنسا بشأن الملف الليبي، في وقت شدد فيه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، على ضرورة إنجاح مسار التوافق للوصول للانتخابات، وتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد في ما وقّع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام.

وأعلنت إيطاليا عن مشاورات ثنائية مع فرنسا جرت، امس الخميس، برئاسة أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية، ريكاردو غواريليا، ونظيرته الفرنسية، آن ماري ديسكوت.

دوليا، أبرزت صحيفة الاتحاد تهديد شركة تويتر بمقاضاة ميتا بلاتفورمس بسبب منصتها الجديدة (ثريدز) وذلك في خطاب أرسله محامي تويتر أليكس سبيرو إلى مارك زكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة الأم لموقع فيسبوك.

وتتطلع ميتا، التي أطلقت منصتها ثريدز الأربعاء والتي اجتذبت أكثر من 30 مليون مشترك، إلى منافسة منصة تويتر المملوكة لإيلون ماسك مستفيدة من وجود ملايين المستخدمين لإنستجرام.



أشارت صحيفة الخليج إلى قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الجمعة: «إن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم عملياً مستحيل»؛ وذلك في تصريحات أمام ممثلي شركات أمريكية في الصين.

وفيما تسلط قيود بكين على الصادرات الضوء على الحاجة إلى سلاسل إمداد متنوعة، قالت يلين: «إن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي».



وقالت صحيفة البيان إن الجيش الروسي أعلن، أمس، أنه قصف مواقع عسكرية في أوكرانيا وأصاب «كل» أهدافه، بعدما نفذ هجوماً في لفيف، وهي مدينة غربي البلاد نادراً ما تتعرض للقصف.

بينما أعلنت موسكو وكييف مبادلة أسرى شملت 90 جندياً من الطرفين، بواقع 45 جندياً من كل طرف مقابل العدد ذاته من الطرف الآخر.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: « نفذت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى (أطلقت) من البحر على مواقع انتشار مؤقتة لعناصر من القوات الأوكرانية».



أشارت صحيفة الاتحاد إلى مقتل ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 80 جراء حريق شب في دار للمسنين في ميلانو.

وقالت وكالة أنسا للأنباء إن الحريق اندلع حوالي الساعة 1120 بتوقيت جرينتش أمس الخميس وإن فرق الإطفاء في الموقع.



أفادت صحيفة البيان بوفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق أرنالدو فورلاني في روما يوم الخميس عن 97 عاما، حسبما أفادت وكالتا أنباء آكي وأنسا.

وأعلن أليساندرو، نجل فورلاني، عن وفاة والده.

وولد فورلاني، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي، عام 1925 في مدينة بيزارو الساحلية على البحر الأدرياتيكي. ودرس القانون وترقى في عدة مناصب في الحزب.



وذكرت صحيفة الخليج إن تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحاً مساء الخميس في حي مانهاتن بنيويورك أدى إلى جرح أكثر من ثمانين شخصاً نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

وقال كيفن مورفي نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن الحادث وقع في حوالي الساعة 19,00 (23,00 ت غ) بالقرب من حديقة غرامرسي.

وتظهر في لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.



وقالت صحيفة البيان إن والتين ناوتا مساعد شخصي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دفع أمس ببراءته من تهم فدرالية بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية، فيما تعهد ترامب بمواصلة السباق إلى البيت الأبيض.

وقدّم والتين ناوتا (40 عاماً)، وهو عنصر سابق في البحرية الأمريكية من غوام، دفوعه خلال جلسة مقتضبة بمحكمة في ميامي.

وقال وكيل الدفاع عن ناوتا، ستانلي وودوارد، إن موكّله «يدفع بأنه غير مذنب بكل التهم».



أوضحت صحيفة الإمارات اليوم اعلان الأمم المتحدة أمس الخميس أن 264 شخصا على الأقل متهمين بالانتماء إلى عصابات قد قُتِلوا بأيدي مجموعات حراسة معلنة ذاتيا منذ أبريل، مبدية قلقها من هذا التوجه.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة في هايتي ماريا إيزابيل سلفادور أمام مجلس الأمن الدولي إن "ظهور مجموعات حراسة معلنة ذاتيا يُضفي مستوى جديدا من التعقيد".

أضافت "منذ أبريل، سجل مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي مقتل ما لا يقل عن 264 فردا يُشتبه بانتمائهم إلى عصابات، بأيدي مجموعات حراسة معلنة ذاتيا".