وزير الأوقاف يوجه رسالة مهمة لعمال المساجد.. عمارة بيوت الله أجرها عظيم

وجه الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، رسالة هامة لعمال المساجد في مختلف المحافظات.

وقال وزير الأوقاف، في رسالته المنشور على صفحته الرسمية على فيس بوك : يقولون إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في ما أقامك سبحانه وتعالى، فقد اختارك أنت واختصك بعمل من أشرف الأعمال وأجلها وأعظمها ثوابا وهو خدمة بيته سبحانه وتعالى ، ولك في نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهما السلام أسوة حسنة ، حيث أمرهما الله عز وجل بقوله سبحانه: "أَن طَهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّاۤئفِینَ وَٱلۡعَـٰكِفِینَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ".

وأضاف وزير الأوقاف، أن عمارة بيوت الله (عز وجل) وحسن تهيئتها للمصلين والذاكرين والقائمين والركع السجود أمر عظيم لمن جدد النية وأخلصها لله سبحانه وتعالى ، وجد واجتهد في خدمة بيوت الله (عز وجل) سواء أكان موظفا أم متطوعا لخدمة بيوت الله (عز وجل)، فكل من أسهم في ذلك بجهد أو مال فإن جزاءه بإذن الله جزاء عظيم.

وتابع: نسأل الله (عز وجل) أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يرزقكم الإخلاص في النية والعمل، وأن تكونوا جميعًا قدوة بسلوككم وإخلاصكم وتفانيكم في عملكم، والله من وراء القصد وإليه المرجع والمصير ، وفقكم الله (عز وجل) لكل خير وسدد خطاكم وجعلكم من عمار بيوته .

كان وزير الأوقاف، قد وجه أمس الخميس ، رسالة للأئمة ، أكد فيها على أن المسجد أمانة والدعوة أمانة والوطن أمانة والوفاء بحق ذلك كله أمانة ورسالة ، وأولى الواجبات في ذلك كله وأسرع طريق إليه بعد إخلاص النية لله عز وجل هو أن يكون كل منا قدوة في مكانه أولا بسلوكه وأخلاقه وانضباطه الكامل في عمله وأدائه على الوجه الأكمل مراقبة لله عز وجل قبل كل شيء ، ثم بعمل كل منا على تطوير ذاته وأدواته علميا وثقافيا ومهاريا وتواضعه مع الخلق وحبه لهم وعدم استعلائه على أي منهم بعلمه أو عبادته مع حسن فهمه لطبيعة رسالته .

وأشار إلى أن رسالة العلماء البيان والبلاغ أما الهداية والحساب فأمرهما إلى رب الأرض والسماوات.. اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص وحسن الفهم وتقبل منا وأصلح لنا أمرنا كله .

