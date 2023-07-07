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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ370 مليون جنيه.. رفع كفاءة وإعادة تشغيل محطات الصرف الصحي بقرى سيناء

استمرار عمليات رصف
استمرار عمليات رصف الطرق بمدينة العريش

قال اللواء الدكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن وزارة التخطيط صدقت على زيادة الخطة الاستثمارية للمحافظة بمقدار مليار جنيه لرفع كفاءة وإعادة تشغيل محطات الصرف الصحي بقرى سيناء “ جرادة بالشيخ زويد و زارع الخير غرب مدينة العريش"  بعد تعرضها لأضرار  خلال الفترة الماضية .

 

وأشار شوشة، إلى أن مجلس الوزراء صدق أيضا على زيادة الاعتماد المالي ليصل 370 مليون جنيه لشركة المقاولين العرب للعمل في مجال الصرف الصرف الصحي باحياء مدينة العريش.
 

المحور الساحلي:

 

وأضاف المحافظ ، أنه جار الانتهاء من اعمال تطوير المحور الساحلي، حتى منطقة الخلفاء الراشدين وسيتم استكماله حتى كوبري ابي صقل.  ،  كما تم الانتهاء من طريق أسيوط ويتبقى عمل المطبات الصناعية له، مشيرا إلى أن المحاور الذي يتم إنشاؤها حاليا  تهدف الى تقليل الاختناقات المرورية خصوصا في وسط المدينة.

 

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن معظم تعويضات مدينة رفح تم صرفها ويتبقى المناطق التي لم يتم حصرها وجاري حصر باقي المناطق لتعويض الأهالي .

اما بالنسبة للتعويض الاجتماعي لأهالي حي الميناء العريش البحري، تم صرف مبالغ مالية للمواطنين ويجري اليوم صرف التعويضات لـ 38 شخصا، ويجري العمل في المرحلة الثالثة من الإزالات .

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حملات لإزالة مخالفات البناء بقرى ومدينة الحسنة في شمال سيناء

سيناء قرى محطات الصحي تطوير

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