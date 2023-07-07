رغم بلوغه الـ 70 عامًا.. مصري يحقق حلمه ويحصل على الدكتوراه|شاهد

قال الدكتور محمد هاني الجمل، حاصل على الدكتوراه في سن الـ 71:" حلمي اتحقق .. أنا من الناس اللي مبحبش أضيع وقت لازم أعمل عمل إيجابي ومن خلال عملي في الخارج اتعلمت إني اشتغل".



وأضاف “الجمل” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصري”، اليوم الجمعة، :"لما رجعت مصر درست في إحدى الجامعات الخاصة لطلبة الإعلام وكنت حريصا على نقل خبرة 45 سنة في كورس عبارة عن 12 محاضرة لهؤلاء الطلاب.. وكنت غاية في السعادة".



وتابع: “ولما لقيت نفسي مبسوط بحاجة زي كده قلت ليه مكملش الحلم بتاعي وسجلت الماجستير في 2015 وحصلت عليه وبعد كده سجلت الدكتوراه في إعلام القاهرة عن معالجة قناتي الصين والحرة للقضايا العربية”.

