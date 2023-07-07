قلبي وجعني.. تريزيجيه يكشف رد فعله بعد واقعة البصق عليه أثناء السجود

كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق طرابزون سبور، رد فعله تجاه واقعة البصق عليه من أحد لاعبي نادي فنربخشة، خلال المواجهة التي جمعت الفريقان، في شهر مايو الماضي، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري التركي.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدن وهو يبصق على تريزيجيه، بعد تسجيله هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 80، من ركلة جزاء.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس":" لم أرى واقعة البصق علي في المعلب، كما صافحت اللاعب عقب المباراة لأنه نجح في منعي من تسجيل هدف بذكاء بعد أن راوغت لاعبين".

وأضاف: "في اليوم التالي رأيت زملائي في الفريق ينظرون إلي، وقاموا بعرض فيديو البصق بعد أن أخبرتهم بأنني لا أعلم شيئا عن الواقعة".

وتابع: "قلت من الجيد أنني لم أرى اللاعب أثناء البصق، لكن قلبي وجعني لأنه ينظر لي وهو يبصق".

وواصل: "حاول اللاعب بعد ذلك التواصل معي، لكنني رفضت، وأنا لا أريد الحديث عن هذا الأمر".