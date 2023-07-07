بيجو 208 الأفضل مبيعًا في أوروبا تتوفر بمحرك كهربائي ومظهرًا رياضيًا

زودت سيارة بيجو 208 الجديدة بمحركين هجينين جديدين كجزء من ترقية واسعة النطاق، مما يوفر أيضًا المزيد من المظهر الفخم ومجموعة من الترقيات الداخلية.

ستتوفر بيجو 208 بخياران من المحركات الهجينة المشتركة مع Vauxhall Corsa المحسّن ، وزوجان من محركات البنزين 99bhpو 134bhpمع علبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات تتميز بمحرك كهربائي متكامل 48V.

تعني الكهربة أن المحركات تكون أكثر عزمًا في الدورات المنخفضة و 15٪ أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث تدعي شركة بيجو أنها تعمل في وضع كهربائي خالص لأكثر من 50 ٪ من الوقت في المناطق الحضرية.

وتبقى وحدتا البنزين غير المعززتين بقوة 74 حصانًا و 99 حصانًا في المجموعة ، متوافقة مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات ودليل يدوي بست سرعات على التوالي. ومع ذلك ، فقد تم إسقاط محرك الديزل 100 حصان.

كما أُعلن سابقًا ، تستقبل السيارة الكهربائية e-208 محركًا جديدًا بقوة 154 حصانًا وبطارية أكبر تبلغ 51 كيلو وات في الساعة ، مما يعزز النطاق إلى 248 ميلًا بين الشحنات، وتستغرق عملية الشحن بنسبة 20 لـ 80٪ أقل من 25 دقيقة عند 100 كيلو وات ، كما تدعي شركة بيجو.

تمت إعادة صياغة الشكل الخارجي 208 ليجعله يتماشى مع 508 و 2008 المحدثين ، مع توقيع ضوء نهاري ثلاثي الأضلاع أكثر جرأة وشبكة أمامية أوسع، وتم تكييف شريط الإضاءة الخلفية بدوره بثلاثة "مخالب" حمراء لتمديد العرض الكامل للحذاء.

في الداخل ، أصبحت شاشة اللمس 10.0 التي تم حجزها مسبقًا لمستويات القطع الأعلى قياسية ، على الرغم من أن اللوحة عالية الدقة تقتصر على طرازي Allureو GT، ولا يزال تصميم لوحة القيادة Marmite i-Cockpit، مع عجلة قيادة صغيرة ذات شكل غريب موضوعة أسفل مجموعة العدادات مباشرة.

تمت إضافة مجموعة محسّنة من ميزات مساعدة السائق إلى سيارة السوبر ميني الجديدة، ومن المرجح أن تضمن الامتثال لمعايير السلامة GSR2 الجديدة للاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك التحكم التكيفي في التطواف ، والتعرف على علامات الطريق ، والمساعدة في الحفاظ على المسار. تتوفر أيضًا كاميرا وقوف السيارات بزاوية 360 درجة كخيار إضافي.

كما هو الحال مع 208 المنتهية ولايته ، تتوفر ثلاثة مستويات تقليم: Active و Allure و GT، ويمثل Active نقطة الدخول إلى النطاق ، ويضم الأدوات التناظرية، ومن المتوقع أن يرتفع سعر كل إصدار قليلاً ؛ حيث يتراوح سعرها من 20,610 جنيهاً إسترلينياً (1.2 Puretech Active) إلى 34,845 جنيهاً إسترلينياً (e-208 GT).

كانت سيارة 208 هي السيارة الأكثر مبيعًا في أوروبا في عام 2022، ولا تزال في طريقها للحفاظ على المركز الأول مرة أخرى في عام 2023 ، بعد أن سجلت 86,530 عملية بيع حتى نهاية شهر مايو.