زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن مطرب الراب "ويجز" يشتري توزيعات ألحان جاهزة من أحد التطبيقات التي تبيع الألحان بمقابل مادي، موضحًا أنه يمتلك الدليل على شرائه الألحان.

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وأضاف عمرو مصطفى، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك عددا من الشباب من يشتري الألحان وهي طريقة جديدة وجيدة، كما أنه ينصحهم بفعل ذلك ويعد تطورا كبيرا فى عالم الفن والموسيقى.

وأشار عمرو مصطفى ، إلى أن هناك شكلا جديدا للموسيقى في العالم كله ويشتري التوزيعات من الخارج، موضحًا أنه بالاعتماد على هذا التطبيق سيكون هناك سهولة في الأغاني، مشددًا على أن اختيار الموسيقى صعب وما يحدث الآن ليس عيبًا.