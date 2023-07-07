عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

صدى البلد

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن مطرب الراب "ويجز" يشتري توزيعات ألحان جاهزة من أحد التطبيقات التي تبيع الألحان بمقابل مادي، موضحًا أنه يمتلك الدليل على شرائه الألحان.

شاهد الفيديو:

وأضاف عمرو مصطفى، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك عددا من الشباب من يشتري الألحان وهي طريقة جديدة وجيدة، كما أنه ينصحهم بفعل ذلك ويعد تطورا كبيرا فى عالم الفن والموسيقى.

وأشار عمرو مصطفى ، إلى أن هناك شكلا جديدا للموسيقى في العالم كله ويشتري التوزيعات من الخارج، موضحًا أنه بالاعتماد على هذا التطبيق سيكون هناك سهولة في الأغاني، مشددًا على أن اختيار الموسيقى صعب وما يحدث الآن ليس عيبًا.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

مفاجأة .. أوسوريو يتلقى عرضين للرحيل عن الزمالك

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

قرار نهائي.. كاف يحدد موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

موضوعات متعلقة

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

ترشيحاتنا

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

أم صلال القطري يكشف عن لاعب وحيد يتمنى ضمه من الأهلي

أعلنت التضامن مع جنين.. دولة أوروبية تتسبب في غضب إسرائيل

جمال شعبان : هذا سبب خلافي مع هبة قطب وعمرو أديب

بعد تزويد أمريكا لـ أوكرانيا بقنابل فتاكة.. تدخل عاجل من الأمم المتحدة

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء: أي دولة في العالم تستطيع إجراء اختبارات بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

سعر صادم لحقيبتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في باريس

خالد جلال يعلن قائمة العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. صور

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ