النمسا: مظاهرة منددة بعدوان الاحتلال على جنين

نُظمت في العاصمة النمساوية فيينا، مساء أمس، تظاهرة حاشدة منددة باعتداءات قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها العدوان على جنين ومخيمها، وذلك بدعوة من الجالية الفلسطينية في النمسا، ولجنة التضامن النمساوية الفلسطينية.

وأعرب رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا سامي عياد في كلمة له خلال التظاهرة عن ادنته لهذه الاعتداءات مشيرا إلى سلسلة فعالية ستُنظم في النمسا دعما للشعب الفلسطيني خاصة في حنين.

وطالب عياد، الحكومة النمساوية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، كما دعا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن تكون عادلة في مواقفها تجاه فلسطين.



الى ذلك وجه أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني في أوروبا رسائل للبرلمانات الأوروبية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني.