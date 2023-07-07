محتجون على العدوان يتظاهرون أمام سفارة إسرائيل بـ مدريد

شارك العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية وإسبان متضامنون مع القضية الفلسطينية في وقفة احتجاجية امام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإسبانية مدريد.

ودعت جمعيات ومؤسسات محلية إسبانية، لوقفة احتجاجية امام السفارة الإسرائيلية في مدريد للتنديد وإدانة العدوان الإسرائيلي على جنين والشعب الفلسطيني.

ورفعت خلال الوقفة الاعلام الفلسطينية، والافتات التي أكدت التضامن والدعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وحقه بالمقاومة، كما هتفوا لجنين كمحطة اشتباك وبطولة بوجه آلة عدوان كبيرة ومتطورة لم تحقق أهدافها بكسر المقاومة، رغم الشهداء والجرحى والدمار الذي حل بالمدينة والمخيم.



وأكدوا: "إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة كفاحه ونضاله حتى طرد الاحتلال، الذي يحاول بالقتل والاستيطان والعنصرية الوحشية اخضاع القضية الوطنية لارادته ومشروعه العدواني".