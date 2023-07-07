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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إهانة وطرد من الأهلي.. تريزيجيه يكشف كواليس إنقاذه من التجنيس

تريزيجيه
تريزيجيه

كشف النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، كواليس معاناته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بسبب تعرضه للظلم من قبل أحد المدربين.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أخي كان لاعب كرة قدم (صانع ألعاب)، وإمكانياته أفضل مني لكن لم يحالفه التوفيق، وقادني للاختبارات بالنادي الأهلي وبالفعل نجحت".

وأضاف:" تواجدت داخل الأهلي 12 عاما، حيث دخلت النادي في سن 8 سنوات ورحلت في سن الـ 20، وكنت هداف فريقي تحت 13 عاما، وكنت أتنافس دائما مع كهربا وشريف دابو".

 

إلغاء الفريق

 

وتابع:" بعد ذلك ألغى الأهلي المرحلة السنية التي كنت متواجدا بها وكنت على وشط الرحيل، لكن مدير قطاع الناشئين وقتها صمم على استمراري مع تغيير مركزي إلى صانع ألعاب".

ولفت:" عانيت كثيرا خلال الفترة من 13 حتى 16 عاما مع الأهلي، كنت أتدرب فقط ولا أشارك نهائيا، بسبب مدرب لن أفصح عن اسمه، كنت أطلب منه أن أحصل على فرصة واحدة لكنه يرفض، رغم أنه يشرك لاعبين تحت الاختبار على حسابي".

 

إهانة وسخرية

 

واصل:" تعرضت للسخرية من هذا المدرب لدرجة خلعت قميص وأخبرته بأنني سأرحل ليرحب بقراري، وجمعت ملابس وسافرت كفر الشيخ وتدربت منفردا لمدة 4 أشهر، ثم اتصل بي إداري من الأهلي ليخبرني بضرورة إعادة الملابس التي حصلت عليها".

 

محاولات التجنيس

 

وأشار:" رغم عدم حصولي على فرصة للعب، إلا أن البعض رشحني للتجنيس في قطر وبالفعل جهزت الأوراق، ولكن تدخل المدرب علي ماهر غير كل شيء، حيث كتب مدربي السابق أنني لا أصلح للعب كرة القدم من الأساس وهو ما لفت نظر علي ماهر ليطلب رؤيتي".

وأوضح:" ذهبت إلى الأهلي وقابلت علي ماهر، وقال ما ماذا فعلت لكي يكتب عليك المدرب كل ذلك؟ أخبرته أنني ذاهب إلى قطر وجواز السفر في يدي، وجئت فقط من أجل النادي".

وأكمل:" علي ماهر طلب مني أن أتواجد معه 10 أيام فقط وأعتبرها بمثابة تأهيل قبل السفر إلى قطر، وبعد مرور 5 أيام فقط أغلق الباب، وقال لي : لن ترحل وستوقع على عقد معنا، أخبرته برفضي لأنني لم أريد الاستمرار في هذا الفريق تحديدا، لأن بعض اللاعبين كانوا يقولون لي لا تجلس معنا، ليس لك مكانا في هذا النادي".

 

وأردف:" تحدثت مع أخي وقال لي أصبر وأتركها لله، وبالفعل قررت الاستمرار، وتم تصعيدي للفريق الأول سريعا مثلما وعدني علي ماهر".


واختتم:" علي ماهر قدم لي مبلغا من المال لشراء بعض الملابس عقب تصعيدي للفريق الأول لكني رفضت مما تسبب في غضبه، ليقول لي: أنا مثل والدك".

تريزيجيه الأهلى طرابزون محمود حسن تريزيجيه النادي الأهلي

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إهانة وطرد من الأهلي.. تريزيجيه يكشف كواليس إنقاذه من التجنيس

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