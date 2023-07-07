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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا خلال يونيو الماضي

تراجع أسعار السلع
تراجع أسعار السلع الغذائية

تراجع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في شهر يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين؛ مدفوعاً بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.


وأوضحت منظمة فاو اليوم أن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط ​​122.3 نقطة في شهر يونيو مقابل 124.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.
 

ارتفاع إنتاج الحبوب عالميا

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت "الفاو" أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.819 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة بنسبة 1.1 في المئة عن مستويات عام 2022، مشيرة إلى أن التوقعات المرتفعة كانت مدفوعة بآفاق أفضل لإنتاج القمح العالمي، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 0.9 في المئة إلى 783.3 مليون طن.
 

وانخفض مؤشر "الفاو" لأسعار الحبوب بنسبة 2.1 في المئة في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز، كما تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.4 في المئة على أساس شهري، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2020، مدفوعاً بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس.
 

إنخفاض أسعار السكر خلال يونيو

وأضافت "الفاو" أن مؤشر أسعار السكر انخفض بنسبة 3.2 في المئة عن شهر مايو، مسجلاً أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتحسن محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات، بينما نزل مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بشهر مايو بينما ظل مؤشر اللحوم دون تغيير.

اسعار اسعار السلع الغذائية السكر الحبوب الفاو

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