عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حقوق النواب يعقد لقاء بسفير بلجيكا بمصر ووفد طلاب مؤتمر أوليفينت

صدى البلد

عقدت لجنة حقوق الإنسان لقاء مع سفير  Francois Cornet سفير بلجيكا بمصر ووفد طلاب مؤتمر اوليفينت البلجيكي.

 

تناول اللقاء الحديث عن دور المؤسسات التشريعية ومجلس النواب في مصر يتمثل في صياغة وتشريع القوانين والسياسات التي تنظم حياة المواطنين وتحدد صلاحيات الحكومة والجهات الأخرى، يعتبر مجلس النواب هو الهيئة التشريعية الرئيسية في مصر، ويتكون من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع الشعبي.

 

وأشار إلي دور مجلس النواب بالعديد من المهام والوظائف، بما في ذلك المشاركة في صياغة وتعديل الدستور المصري ومناقشة وإقرار القوانين والتشريعات المختلفة ومراقبة عمل الحكومة وتقييم أدائها وكذلك مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة وتمثيل المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم.

 

وأضاف رضوان إلى ذلك، حيث يتمتع مجلس النواب بصلاحيات تشريعية ورقابية، حيث يمكنه طرح الأسئلة والاستجوابات لأعضاء الحكومة ومسؤولين آخرين، كما يمكن للمجلس أيضًا تشكيل لجان تحقيق للتحقيق في قضايا محددة.

 

ومن ناحية أخرى تناول اللقاء الحديث عن تأثير ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011 أثرت بشكل كبير  إقليميًا والحديث عن وضع مصر الاستراتيجي في المنطقة وتعاملها مع البلدان العربية والأفريقية. بعد الثورة، شهدت مصر تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، وتأثرت بتغيرات القوى في المنطقة.

 

أحد التأثيرات الرئيسية لثورات الربيع العربي على مصر هو تغير في العلاقات الخارجية. مصر كانت تعتبر قوة إقليمية رئيسية في المنطقة.

 

فمن الناحية الاقتصادية، تأثرت مصر بتغيرات الأوضاع في البلدان العربية والأفريقية المجاورة. تدهور الأوضاع الاقتصادية في بعض البلدان المتأثرة بالثورات، مثل ليبيا وتونس واليمن والسودان وسوريا التي أثرت على الاقتصاد المصري وعلى التجارة والاستثمارات.

 

مع مرور الوقت، بدأت مصر في استعادة دورها الإقليمي والدولي، وتعزيز علاقاتها مع البلدان العربية والأفريقية. تم استعادة الاستقرار السياسي في مصر بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول المجاورة والشركاء الإقليميين.

 

وبشكل عام ، أوضح رضوان أن ثورات الربيع العربي أثرت في وضع مصر الاستراتيجي في المنطقة وتعاملها مع البلدان العربية والأفريقية، ولكن مع مرور الوقت، تم استعادة الاستقرار وتعزيز العلاقات الخارجية لمصر.

لجنة حقوق الانسان سفير بلجيكا مؤتمر اوليفينت البلجيكي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

ترشيحاتنا

مصدر الدولارات.. هل يقدم ثريدز أرباحا لمستخدميه.. وهذه مميزاته عن تويتر

الإسرائيلية المختطفة.. قناة عراقية توثق آخر ظهور لـ إليزابيث زوركوف

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري الممتاز

هعملك مشاكل.. تريزيجيه يكشف تفاصيل تهديده لـ جيرارد

حساب الرئيس السيسي على ثريدز يتخطى عشرات الآلاف خلال ساعات

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

رقم خرافي.. سعر حقيبة غادة عبد الرازق في باريس يثير ضجة

راتب خيالي يوميا| هذا ما يتقاضاه حمدي فتحي مع الوكرة القطري.. وكولر بمرحلة البحث!

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ