مصرع شاب في انقلاب سيارة على الطريق الدولي العريش القنطرة

لقي شاب مصرعه أثر حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة بالوظة غرب مدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء ، مساء اليوم الجمعة.

قربة بالوظه:

تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي لعريش/القنطرة شرق، أمام قرية بالوظة بمركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد ساءقها.

أسفر الحادث عن مصرع عاطف نبيل محمد، مقيم في بئر العبد، 37 سنة، وتم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفي بئر العبد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

