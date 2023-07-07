عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب في انقلاب سيارة على الطريق الدولي العريش القنطرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي شاب مصرعه أثر حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة بالوظة غرب مدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء ، مساء اليوم الجمعة. 

 

قربة بالوظه:

 

تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي لعريش/القنطرة شرق،  أمام قرية بالوظة بمركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة  في يد ساءقها.

أسفر الحادث عن مصرع عاطف نبيل محمد، مقيم في بئر العبد، 37 سنة، وتم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفي بئر العبد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.
 

 

txt

محافظ شمال سيناء: إنشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش

العريش شاب الطريق الدولى سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: الله فطر خلقه على توحيده

بيان عاجل للجوازات السعودية بشأن سفر مواطني المملكة إلى إيران

خطيب الأوقاف: ربوا أولادكم على الحب ولا تفرقوا بينهم في المعاملة

بعد الحصول على 11 مليار دولار.. ستيلانتس تستأنف بناء مصنع وندسور للبطاريات

بسام راضي يعلن انتخاب مصر بالإجماع لعضوية مجلس الفاو

خطيب الأوقاف: اختيار الزوجة وأحسن الأسماء أبرز نماذج رعاية النشء في الإسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

رقم خرافي.. سعر حقيبة غادة عبد الرازق في باريس يثير ضجة

راتب خيالي يوميا| هذا ما يتقاضاه حمدي فتحي مع الوكرة القطري.. وكولر بمرحلة البحث!

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ