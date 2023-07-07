هعملك مشاكل.. تريزيجيه يكشف تفاصيل تهديده لـ جيرارد

كشف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، تفاصيل تهديده لمدربه ستيفن جيرارد، عندما كان لاعبا في صفوف أستون فيلا الإنجليزي.



وقال تريزيجيه خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" حظي كان سيئا بتولي جيرارد تدريب أستون فيلا تزامنا مع عودتي من إصابة في الرباط الصليبي، وكنت أتدرب دون احتكاك مع زملائي".



وأضاف:" جيرارد أخبرني بأنه مطالب بتحقيق نتائج إيجابية سريعا مع الفريق لذلك لن يكون لي مكانا عنده".

وتابع:" أخبرته أنني لن أكون سعيدا بالتواجد معه وسأحدث مشاكل أذا بقيت في في الفريق، لأنه حين لن تقدرني لن أقدرك، وبالفعل انتقلت إلى صفوف طرابرزون على سبيل الإعارة".

واصل:" مدرب طرابزون تواصل معي وأقنعني بأنه سيساعدني باستعادة مستواي وبالفعل سجلت 6 أهداف وصنعت 4 في أول 13 لقاء مع الفريق".

واختتم:" طرابزون يحظى بشعبية كبيرة في تركيا، لكنني تربيت في النادي الأهلي ولا يوجد ضغط أكبر من ذلك".