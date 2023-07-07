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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: العلاقات المصرية الايطالية تشهد تطورا في مختلف المجالات

أحمد دياب، عضو مجلس
أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية وثيقة، بالإضافة إلى تعاون البلدين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن شكل العلاقات بين الدولتين أصبح حاليا في الاتجاه نحو مزيدا من التوطيد والتقارب.

 

وأشار النائب أحمد دياب، في بيان له، إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس  عبد الفتاح السيسي من رئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والذي تضمن الإشادة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين، فضلا عن التعاون القائم  لمواجهة العديد من التحديات في منطقة المتوسط، معقبا:" كما تم التأكيد على التعاون المشترك في مختلف المجالات".

 

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: كما تم التباحث حول مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضا حول ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي،  بالإضافة إلى التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سبق تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد.

وتابع النائب أحمد دياب: العلاقات المصرية الايطالية تشهد  تطورا تطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وعلى كافة الأصعدة خلال المرحلة الحالية، معقبا:" العلاقات المصرية الإيطالية ممتدة منذ القدم، كما أنها تنوعت وشملت كافة مجالات الحياة".

أحمد دياب لجنة الشباب العلاقات المصرية مجلس الشيوخ

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